Laterais ainda são impasse no Cruzeiro para duelo decisivo pela Sul-Americana

Fagner e Willian foram desfalques no último compromisso da equipe, na derrota para o Bragantino, pelo Brasileirão, por questões musculares. A dupla já perdeu atividades de preparação e ainda não há confirmação de suas voltas. A esperança é de que em ambos os casos não houve constatação de lesão. Caso eles sigam como ausências, o treinador precisará optar por uma improvisação na lateral direita. Diante do Bragantino, o zagueiro Jonathan Jesus atuou na função.

O Cruzeiro precisa encontrar soluções para tentar mudar o cenário adverso que se encontra na Sul-Americana. A equipe volta a ter um compromisso pelo torneio continental nesta quinta-feira (24), quando enfrentará o Palestino, no Chile. A Raposa se mostra apreensiva com as indefinições envolvendo as presenças dos laterais Fagner e Willian. Por outro lado, o atacante Bolasie e o meio-campista Japa estão próximos de voltar a ficar disponíveis .

Outras alternativas são os meio-campistas Christian, Rodriguinho e Lucas Romero, que tem histórico de jogar na posição por outros times. A propósito, o argentino jogou na posição durante a segunda etapa do duelo contra o Bragantino. Portanto, Dudu e Gabigol podem voltar a estar entre os 11 iniciais. Leonardo Jardim também com uma dúvida para escalar a sua dupla de zaga titular. Gamarra e Villalba concorrem por uma vaga e outras modificações pelo aspecto físico podem ocorrer.

Neste cenário, o provável Cruzeiro para enfrentar o palestino é: Cássio; Jonathan Jesus (Romero), Fabrício Bruno, Gamarra (Villalba), Kaiki; Walace, Eduardo, Matheus Pereira; Dudu, Lautaro e Gabigol.

Bolasie e Japa devem voltar a ser opções para o Cruzeiro

Bolasie treinava separado do elenco após a constatação de um quadro inflamatório no joelho direito. O problema, aliás, fez ser ausência em atividades na Toca da Raposa II antes da última vez que entrou em campo, a vitória sobre o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, ao fim de março. Ou seja, a sua presença contra o adversário paulista foi no sacrifício. O cenário trouxe prejuízos já que o congolês ficou ausente pouco mais de um mês dos gramados. O joelho direito causa incômodo em Bolasie desde quando defendia o Everton, da Inglaterra. Na temporada 16/17, problema semelhante na região exigiu que ele passasse por uma cirurgia.

O atacante já retornou aos treinamentos com o restante do elenco. Assim, há chances de integrar a delegação que viaja para o Chile. Com isso, se tiver à disposição do técnico Leonardo Jardim, o camisa 11 inicialmente ficará como opção no banco. Outro possível retorno é do meio-campista Japa. O atleta revelado nas categorias de base do Cruzeiro nem sequer estreou na temporada. Isso porque ele sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda ainda em janeiro. Por sinal, cogitou-se a possibilidade de uma intervenção cirúrgica, mas depois desconsiderada.