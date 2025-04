John leva um frangaço, e Botafogo, de forma constrangedora, perde em La Plata

Seria uma blasfêmia afirmar que o atual campeão da Copa Libertadores esteve nesta quarta-feira (23), no Estádio Uno, em La Plata, pela terceira rodada do Grupo A. Pois o Glorioso, que não é nem um arremedo do time de 2024, se acostumou a perder. Na Argentina, não foi diferente: 1 a 0 para o Estudiantes, derrota que coloca o Alvinegro em uma posição muito incômoda na chave. Afinal, a Estrela Solitária soma três pontos, contra seis do Pincha e sete da Universidad de Chile. O Carabobo, da Venezuela, é o lanterna, com apenas um. Ao menos, a Sul-Americana aguarda os cariocas para manter o “planejamento” do big boss John Textor.

Até você, John?

Técnico do Glorioso, Renato Paiva, desta vez, não ouviu a torcida e escalou o time de acordo com suas convicções. Ou seja, De Paula de último homem de meio de campo e Savarino na ponta esquerda. A formação mais impopular dos últimos anos. No entanto, foi justamente na canhota que o venezuelano centrou, e Artur, de cabeça, perdeu a primeira chance da partida. Um único lampejo porque, em seguida, o Botafogo voltou aos velhos problemas de criação e erros de posicionamento atrás. O Estudiantes cresceu e passou a dominar a partida. Carrilo subiu livre e testou. John estava atento para defender a meta alvinegra. Pouco depois, o mesmo atacante arriscou de fora, e o goleiro visitante levou um dos frangos mais constrangedores de todos os tempos.