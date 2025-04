Fluminense, reserva, busca empate com Unión Española na Sul-Americana

Tricolor tem atuação ruim no Chile, mas evita derrota com golaço de Nonato e segue invicto no Grupo F

Dessa maneira, o Flu segue invicto no Grupo F da Sul-Americana, após duas vitórias e o empate nesta terceira rodada. Além disso, o Tricolor chegou a sete jogos de invencibilidade somando todas as competições.

O Fluminense não fez um bom jogo no Estádio Bicentenário de La Florida, em Santiago, no Chile, mas buscou o empate por 1 a 1, nos acréscimos, contra o Unión Española. Aránguiz, na segunda etapa, aproveitou um erro na saída de bola do zagueiro Thiago Santos e abriu o placar para os donos da casa. No entanto, o volante Nonato, destaque do Flu na partida, marcou um belo gol e confirmou o empate tricolor.

Com o resultado, o Tricolor chegou a sete pontos e segue na liderança isolada do Grupo F. O time carioca tem um ponto de vantagem para o vice-líder Once Caldas. Por outro lado, o Unión Española está na terceira posição, com dois pontos. O San José é o lanterna da chave com somente um.

O jogo

As equipes fizeram um primeiro tempo fraco tecnicamente. O Unión Española foi um pouco melhor e forçou as jogadas pelo lado direito. Por outro lado, o Fluminense, com time reserva, não conseguiu apresentar um bom futebol e errou muitos passes. Na melhor chance do Flu na primeira etapa, Serna fez jogada individual pelo lado direito, encontrou Everaldo na área, mas o atacante chutou para fora.

O time chileno voltou do intervalo com uma alteração e assumiu o domínio do jogo. Na primeira boa oportunidade, o time aproveitou um erro na saída de bola do Flu e Montes chutou cruzado e a bola tirou tinta da trave tricolor. O Tricolor não conseguiu se impor e abusou dos erros de passe. Porém, o auxiliar demorou para fazer alterações e mexeu no time somente aos 25 minutos.

Até que, aos 38 minutos, Thiago Santos errou na saída de bola e Aránguiz abriu o placar. No entanto, quando o placar parecia definido, Nonato, destaque do Flu no jogo, acertou um lindo chute para confirmar o empate nos acréscimos.