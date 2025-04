Em La Paz, Palmeiras realiza último treinamento antes de enfrentar o Bolívar

O trabalho na capital boliviana fez parte da estratégia palmeirense para o jogo, na tentativa de adaptação do elenco. La Paz fica a mais de 3,6 mil metros de altitude, sendo a cidade mais alta desta edição da Libertadores. No trabalho desta quarta, os jogadores realizaram atividades táticas, mas também treinaram chutes de longa distância, que podem fazer a diferença no confronto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com três desfalques, o Palmeiras terá alterações em relação à equipe que venceu o Fortaleza. Na defesa, Micael não está disponível, assim como Richard Ríos no meio. A tendência é que Bruno Fuchs e Aníbal Moreno ganhem oportunidades. Já no ataque, Vitor Roque segue de fora e Paulinho, poupado no final de semana, pode ter sua primeira oportunidade como titular.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.