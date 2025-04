Carille destaca ansiedade e reclama de oscilação: ‘Aceleramos muito’

Cruz-Maltino sofreu com a falta de criatividade no ataque e empatou sem gols com o Lanús

A pressão sobre o técnico Fábio Carille aumentou. O Vasco foi vaiado após o empate sem gols com o Lanús, da Argentina, nesta terça-feira (22), em São Januário, pela 3ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana, e perdeu o 100% de aproveitamento em casa sob o comando do treinador. O treinador, no entanto, minimizou as críticas e apontou os erros da equipe.

“Fizemos um jogo duro, que sabíamos que tinha que ser assim. Para mim, no segundo tempo aceleramos muito. Houve pouca troca de passes, pouca agressividade. Nos perdemos um pouco na etapa final. Aceleramos demais, muito passe para frente o tempo todo. Tínhamos que ter mais triangulação perto da área. Fomos para o abafa e isso não é muito nosso jogo”, disse.

Apesar da frustração pelo tropeço em casa, o técnico vê o Vasco em condições de recuperar. O treinador minimizou as vaias da torcida após o apito final e ressaltou a confiança nos jogadores para a sequência do trabalho.

“Aconteceu ganhando. Não poderia imaginar diferente com derrota ou empate em casa. É repetição de trabalho. Não adianta reclamar do calendário, é isso que nós temos. Precisamos do entendimento dos atletas e da comissão para ter os resultados que o Vasco merece”, afirmou.

Com o resultado, o Vasco chega a cinco pontos, mas permanece em segundo lugar. Aliás, o empate aumenta a pressão sobre o técnico Fábio Carille. Já o Lanús, por sua vez, lidera com a mesma pontuação. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (27), às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 6ª rodada do Brasileirão.