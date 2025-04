Bolívar x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Com 100% de aproveitamento na Libertadores, Verdão vai até a altitude de La Paz encarar os bolivianos, no estádio Hernando Siles

O Palmeiras terá que enfrentar a altitude nesta quinta-feira (24/4), às 19h. Afinal, o Verdão terá pela frente o Bolívar, no estádio Hernando Siles, em La Paz, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Verdão ainda está com 100% de aproveitamento na competição, após ter vencido os dois primeiros jogos. Em contrapartida, os bolivianos perderam na estreia para o Cerro Porteño, mas se recuperaram em seu último compromisso ao bater o Sporting Cristal, justamente em seu território onde costuma ser muito forte.

Como chega o Bolívar

Embalado por três vitórias seguidas, o Bolívar mandará a campo sua força máxima. Bruno Sávio, que foi expulso contra o Cerro Porteño na primeira rodada, cumpriu suspensão e volta a equipe. Assim, o treinador Flavio Robatto não terá desfalques para o duelo e também contará com seu principal jogador: a altitude. Afinal, o Estádio Hernando Siles fica a 3.637 metros do nível do mar e costuma ser traiçoeiro para quem vai jogar no local.

Como chega o Palmeiras

Em contrapartida, o Verdão está cheio de problemas. Afinal Vitor Roque, Richard Ríos e Micael tiveram problemas médicos e não viajaram com a delegação. Além disso, Murilo, Veiga, Bruno Rodrigues, Mayke e Marcos Rocha são os outros desfalques, que também estão no departamento médico. Assim, no ataque, Flaco López deve assumir a vaga. Já no meio de campo, Aníbal Moreno deve entrar no time, com Emiliano Martínez vindo jogar como segundo volante. Outra opção é Lucas Evangelista. Por fim, na defesa, Bruno Fuchs deve ocupar a vaga do jogador ao lado de Gustavo Gómez.

BOLÍVAR X PALMEIRAS

Terceira rodada da fase de grupos da Libertadores

Data e horário: 24/4/2025, às 19h(de Brasília)

Local: Hernando Siles, La Paz (BOL)

BOLÍVAR: Lanzillotta; Rocha, Quinteros, Ramirez e Sagredo; Justiniano, Melgar, Robson Matheus, Vaca e Velázquez; Romero. Técnico: Flavio Robatto

PALMEIRAS: Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez (Lucas Evangelista) e Felipe Anderson; Estêvão, Paulinho (Facundo Torres) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Yael Falcon (ARG)

Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

