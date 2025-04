Atlético abusa das chances desperdiçadas e fica no empate com o Caracas

Com o resultado, o Atlético fica na liderança do grupo com cinco pontos, empatados com os venezuelanos, mas na frente pelo saldo. O Cienciano, que joga nesta quinta (24), pode embolar tudo caso consiga a vitória.

Agora, o Galo volta para o Brasil para encarar o Mirassol, no próximo sábado (26), no interior paulista. Pela Sul-Americana, o Atlético vai encarar o Iquique, no Chile, no dia 08 de maio. No mesmo dia, o Caracas visita o Cienciano, no Peru.

Poucas oportunidades e Atlético na frente

A partida começou com o Caracas melhor. Na primeira oportunidade, De Santis arriscou de fora da área e Everson se esticou para fazer a defesa. Ainda nos minutos iniciais, Gabriel Menino sentiu uma lesão e deixou o campo para a entrada de Iván Román.

O Galo conseguiu crescer na partida e logo na primeira oportunidade, abriu o placar. Bernard recebeu na esquerda, fez boa jogada e cruzou para Vicente Rodríguez, contra, marcar. A partida seguiu muitas chances e com pouca criatividade no ataque.

Galo perde chances e toma o empate

A segunda etapa começou mais agitada. O Atlético teve duas boas oportunidades, com Rony e Cuello, que pararam em Benítez. Já o Caracas respondeu com De Santis, que finalizou para defesa de Everson, após boa jogada de Echenique. Depois, Rony recebeu na cara do goleiro, que fez uma grande defesa para salvar o time da casa.