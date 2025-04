Aniversário de ex-Flamengo resulta em processo disciplinar em Portugal

O que iniciou com intuito de ser apenas uma celebração dos 23 anos de vida do zagueiro Otávio, do Porto, terminou em caso de polícia em Portugal. Isso porque o defensor, revelado pelas categorias de base do Flamengo, não mediu as consequências de marcar o evento numa boate da zona da Boavista, na cidade do Porto, tampouco de fazer isso às vésperas do treino. Resultado? Sanções ao aniversariante.

A festa atraiu não só companheiros de clube como membros da torcida organizada ‘Super Dragões’ — cujo vídeos da abordagem policial estão circulando na conta de um dos integrantes. Acontece que o evento atravessou a madrugada e ultrapassou, por muito, o horário de recolhimento determinado pelo clube, além dos incômodos causados no local. Para se ter uma ideia, os agentes chegaram à boate por volta das 4h (horário local).