Rayan pede apoio do torcedor do Vasco para duelo contra o Lanús (ARG)

Atacante fala sobre '12º jogador' do time e projeta partida desta terça-feira (22), contra equipe argentina, pela Sul-Americana

O Vasco entra em campo nesta terça-feira (22) para duelar contra o Lanús (ARG), pela terceira rodada da Sul-Americana, em São Januário. E o atacante Rayan, que vem cada vez mais espaço sob o comando de Fábio Carille, projetou o jogo, pedindo o apoio do torcedor que comparecer ao estádio vascaíno. Para ele, o time está confiante em sair com uma vitória.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Vasco tem apenas uma derrota nos últimos 26 jogos em São Januário

Rayan falou sobre o torcedor do Vasco, a quem alcunhou como o “12º jogador” do time. Ele pede que os presentes apoiem e cantem para ajudar o grupo a sair com o resultado positivo.

“Espero que nos apoiem, que encham nosso caldeirão. Eles são muito importantes para a gente. Nosso 12º jogador dentro de campo. Então, será muito importante eles estarem lá nos apoiando e cantando”, afirmou.

Por fim, o jovem de 18 anos salientou a importância da concentração. Ele pediu tranquilidade para que o time possa exercer bem o que foi treinado.