Jornalistas debatem saúde mental após recusa de Tite ao Corinthians: ‘Não é tema só para fracassados’

Integrantes do programa 'Redação SporTV' abordaram a importância da saúde mental, que ganhou destaque depois de pronunciamento do técnico

“E o Tite tem a carreira em risco aos 63 anos, campeão em todos os clubes, de todos os títulos possíveis que disputou, de campeonato estadual a campeão do mundo. E aos 63 anos, descansando em casa, teve uma crise de ansiedade de ontem para hoje (terça-feira, dia 22 de abril) e pede uma pausa para cuidar da saúde mental, que ele tem em comum outra grande notícia do dia”, indicou o locutor.

“Adorei a sua comparação porque mostra que o tema da saúde mental não tem idade e não é um tema para fracassados. As pessoas que são capazes das maiores conquistas também podem lidar com os fantasmas da saúde mental”, finalizou o jornalista.

Posicionamento do Corinthians

Fontes garantem ao ‘ge’ que a cúpula paulista recebeu a notícia com surpresa. Isso porque o clube contava com assinatura do técnico nesta terça-feira (22), às vésperas do confronto na Sul-Americana. Contudo, de acordo com ‘O Globo’, Adenor Bachi teve uma crise de ansiedade nesta madrugada e concluiu que não se sentia apto para iniciar um novo trabalho. A diretoria recebeu a notícia logo cedo.

A escolha de Tite de se afastar do esporte acontece após sua última passagem pelo Flamengo, onde enfrentou críticas e terminou demitido. Ainda assim, o treinador mantinha prestígio com parte significativa da torcida do Corinthians e era visto por dirigentes como nome ideal para reorganizar o time após a saída de Ramón Díaz.

