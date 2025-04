Com Zé Rafael, Santos se reapresenta após derrota em clássico

Volante trabalha com o resto do time pela primeira vez e realiza trabalho de transição física nos gramados

O Santos começou nesta terça-feira (22) os preparativos para a partida contra o Bragantino, no próximo domingo (27). Com César Sampaio confirmado para a semana de trabalhos, o Peixe contou com uma novidade para a atividade.

Liberado pelo departamento médico, o volante Zé Rafael participou pela primeira vez de uma atividade junto com o elenco santista. O jogador chegou ao Santos em fevereiro, quando ainda se recuperava de uma cirurgia na coluna. Após uma recuperação mais rápida do que o esperado, o atleta recebeu o aval para participar dos trabalhos junto com o time.