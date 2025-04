Presidente do Santos afirma não enxergar renovação fácil de Neymar após contusão

Na visão do dirigente existe um projeto e também necessidade de refletir continuidade e o ganho da permanência do camisa 10

Neymar, aliás, passou um mês fora de ação, retornou diante do Fluminense há duas semanas, atuou por 45 minutos, depois começou como titular contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro, mas permaneceu em campo por somente 34 minutos. Sentiu uma lesão na coxa esquerda e, por isso, já foi ausência no clássico contra o São Paulo, no Morumbis.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que não acredita que a nova contusão de Neymar vá facilitar uma possível renovação de contrato com o craque. O vínculo atual entre as partes termina no dia 30 de junho. No entanto, o jogador está sem previsão de retorno aos gramados.

“Não há nenhuma facilidade ou benefício com isso. Existe um projeto com o Neymar. Esse trabalho independe de ele estar jogando ou não. Isso não vai fazer com que o mercado venha e faça uma contratação. O que precisamos mesmo é refletir, calcular e analisar conforme o projeto que está sendo feito, a continuidade e o ganho da permanência do Neymar. Isso é mais importante”, disse o dirigente.

“Queremos sempre contar com o Neymar. Temos que entender que ele vem fazendo esse trabalho de fortalecimento, mas não tem o tempo adequado devido às mudanças nos treinos. Agora, acreditamos que, com esse avanço, exista a possibilidade de ele retornar o mais rápido possível”, concluiu Marcelo Teixeira após a derrota do Peixe para o São Paulo, pela quinta rodada do Brasileirão.

Na zona de rebaixamento, com quatro pontos em cinco jogos, o Santos volta a campo no próximo domingo, às 20h30, quando recebe o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.