Arias lamenta empate do Fluminense e reclama de possível pênalti: ‘O mundo inteiro viu’

“A gente sai daqui de cabeça quente por como foi o jogo, pelo momento que nós tomamos o empate. Acho que a gente deveria ter fechado o jogo melhor, estávamos com uma vitória importante em casa. A sensação é como se fosse uma derrota, sabe? Acho que hoje perdemos dois pontos que eram muito importantes para nós. Em termos gerais, a gente fez um bom jogo, criou chance, teve vários lances que dá para revisar depois com a cabeça fria. E é seguir trabalhando, o Brasileirão é um campeonato muito longo, de partidas muito difíceis. Acho que estamos tendo um bom começo, mas que dá para melhorar ainda”, analisou.

O Fluminense perdeu a chance de assumir a vice-liderança do Brasileirão e conquistar mais um triunfo sob o comando de Renato Gaúcho. Afinal, a equipe ganhava do Vitória, no Maracanã, até os 44 minutos do segundo tempo, porém cedeu o empate no fim. Na saída de campo, Arias, um dos destaques da equipe, lamentou o resultado e reclamou de um possível pênalti não marcado pelo árbitro Matheus Delgado Candançan.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Acho que Brasil, o mundo inteiro viu (possível pênalti). Não sou de me jogar. Se fosse para me jogar, faço o gol, é mais fácil. Mas acontece, faz parte, não podemos vir aqui reclamar porque reclamam nós e os outros 19 times, e nada muda no final. Acontece, são lances, eu não estou colocando a culpa do empate nesse lance. A gente tinha a vitória praticamente garantida e toma um gol num contexto totalmente diferente”, disse.

Dessa forma, o Tricolor de Laranjeiras soma 10 pontos, na terceira colocação, três atrás do líder Palmeiras. Entre os dois, está o Flamengo, que soma 11 e empatou com o Vasco por 0 a 0, também no Maracanã.

Olho na agenda

O próximo compromisso dos comandados do técnico Renato Gaúcho será pela Sul-Americana. Na quarta (23), às 19h (de Brasília), o time visita o Unión Española, no Bicentenário La Florida. Depois disso, o Tricolor terá seu primeiro clássico pelo Brasileirão, dia 26 (sábado), às 21h (de Brasília), contra o Botafogo no Nilton Santos.