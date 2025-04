Perfil do Flamengo faz publicação sobre atuação de Léo Jardim em empate com Vasco

Goleiro teve papel crucial para o clássico dos milhões terminar sem gols no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão

O empate sem gols entre Flamengo e Vasco, na noite deste sábado (19), fez mais jus à atuação de Léo Jardim do que com o clássico em si. A partida entre os arquirrivais foi animada, e o Rubro-Negro teve mais chances de sair vitorioso… se não fosse o desempenho ‘alá Neuer’ do goleiro cruz-maltino — que, inclusive, rendeu uma publicação no perfil oficial do rival.

A equipe de Filipe Luís teve chances de defender a liderança, mas esbarrou repetidamente nas defesas de Léo. O goleiro realizou sete defesas ao longo do clássico: quatro difíceis. A atuação teve papel determinante no resultado e impediu uma possível vitória rubro-negra, que finalizou 15 vezes — sete no alvo.