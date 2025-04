Flamengo é superado pelo Bragantino e sofre novo revés no Brasileirão Feminino

Os momentos iniciais ficaram marcados pelo equilíbrio entre as duas equipes, com boas oportunidades criadas para cada lado. Acontece que o Massa Bruta teve mais eficiência em relação ao adversário e soube aproveitar suas melhores oportunidades. Aos 11 minutos, Thayslane aproveitou o rebote da defesa carioca para abrir o placar em Atibaia.

O Bragantino superou o Flamengo por 2 a 0 neste sábado (19), em duelo válido pela sexta rodada do Brasileirão Feminino, no Centro de Performance Desportiva, em Atibaia (SP). O Rubro-Negro até apresentou evolução na etapa final, mas não suficiente para evitar a nova derrota no campeonato — construída ainda no primeiro tempo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A resposta do Flamengo veio logo em seguida, com boas finalizações de Fabi Simões e Valéria Cantuário — ambas paradas em grandes defesas da goleira Thalya. Apesar do esforço, foi o Massa Bruta que chegou novamente às redes. Thayslane, de novo ela, ampliou a vantagem do mandante já nos instantes finais do primeiro tempo.

Aliás, apesar do esforço ofensivo do Flamengo, foi o Bragantino que voltou a balançar as redes. Ainda antes do intervalo, Thayslane marcou seu segundo gol na partida, ampliando para 2 a 0. Pouco depois, Débora, da equipe paulista, foi expulsa, deixando as donas da casa com uma jogadora a menos. O Flamengo ainda tentou diminuir em cobrança de falta perigosa de Djeni, que passou rente à trave, encerrando assim o primeiro tempo com desvantagem dupla no placar.

Pressão sem eficiência

O time comandado por Maurício Salgado voltou para etapa final com superioridade numérica, visto que Débora, do Corinthians, acabou expulsa antes do intervalo. Essa vantagem facilitou para o Rubro-Negro se manter por praticamente todo o segundo tempo no campo ofensivo, pressionando o Bragantino com insistência, sobretudo em jogadas de bola parada.

Nos vinte minutos iniciais, Glaucia quase marcou ao acertar um chute rente à trave. Agustina, em seguida, levou perigo em cabeçada, e Djeni obrigou Thalya a fazer uma defesa espetacular.. Mesmo com substituições feitas pelo treinador rubro-negro para tentar renovar as energias ofensivas, o time não conseguiu furar o bloqueio rival.