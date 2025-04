Corinthians x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Com interino no comando, Timão recebe o Sport em duelo de times que precisam se recuperar no Brasileirão

Tem Timão em ação, afinal o Corinthians recebe o Sport neste sábado (19/4), às 16h, de Brasília, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, com o interino Orlando Ribeiro no comando, tenta se recuperar na competição após derrotas para Palmeiras e Fluminense e conta com o apoio da torcida para reencontrar o caminho das vitórias. Já o Leão precisa desesperadamente vencer no torneio. Afinal, o time de Recife é o lanterna da competição, com apenas um ponto somado e vem de três revés seguidos.