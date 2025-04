Tchê Tchê desfalca o Vasco contra o Flamengo

O volante Tchê Tchê será mais um desfalque do Vasco contra o Flamengo, no clássico deste sábado (19), no Maracanã. A comissão técnica do Cruz-Maltino o liberou para cuidar problemas pessoais.

Afinal, o filho recém-nascido do atleta passa por problemas de saúde, segundo informações de Venê Casagrande, do “SBT”, desta sexta-feira (18). Dessa forma, a exemplo do jogo contra o Ceará, na última terça-feira (15), ele sequer constará entre os relacionados de Fábio Carille.