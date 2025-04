Rossi analisa bom momento do Flamengo e projeta clássico com o Vasco

Arqueiro destaca que apesar do mando de campo ser do arquirrival, o Maracanã é a casa do Rubro-Negro e contará com a presença da torcida

Líder do Brasileirão, o Flamengo volta a campo neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), para medir forças com o Vasco pela 5ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Em entrevista à TV do clube no Youtube, Rossi projetou o primeiro clássico desta edição da competição e afirmou que mesmo o mando sendo do Cruz-Maltino, o estádio é a casa da equipe rubro-negra.

“Estamos em um bom momento, as coisas vêm acontecendo bem dentro de campo e há expectativas para o sábado, porque o clássico é muito grande, ainda mais com a definição de que o mando de campo será deles, mas o jogo será no Maracanã, na nossa casa, também com a nossa torcida. Então há muitas expectativas boas para o sábado”, disse.