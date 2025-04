Payet vira desfalque no Vasco por lesão no joelho direito

O meia Dimitri Payet está fora do clássico entre Vasco e Flamengo, neste sábado (19), pela quinta rodada do Brasileirão. O francês sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, após sentir dores e deixar o campo durante a derrota para o Ceará por 2 a 1, na última terça-feira (15).

Assim, segundo o jornalista Venê Casagrande, do “SBT”, em publicação nesta sexta-feira (18), Payet vira desfalque não só para o Clássico dos Milhões. Afinal, a lesão se assemelha à que ele mesmo sofreu no começo do Brasileirão de 2024. Na ocasião, ele ficou 27 dias fora de ação.