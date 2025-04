Messi expõe provocação dos filhos e estilos do futebol de cada um deles

O astro, em tom descontraído, expôs que os seus herdeiros ainda não reconhecem as suas escolhas. Na verdade, Messi aponta que os filhos lhe depreciam por conta de suas decisões. Mesmo assim, ele considera que se trata de uma questão de tempo para haver uma mudança no panorama. No caso, eles perceberem a relevância de algumas providências que seus familiares tomaram.

Em uma rara aparição para entrevista, Messi foi o convidado do programa “Simplemente Fútbol” e discorreu sobre assuntos que vão desde o futebol até sua vida pessoal. O craque argentino justificou que aceitou a proposta do Inter Miami por uma decisão familiar. No caso, o camisa 10 da Argentina confessa que priorizou benefícios como a privacidade e a qualidade de vida de sua esposa, Antonela, e os três filhos: Ciro, Mateo e Thiago.

A mudança para o Inter Miami permitiu o craque passar mais tempo com os filhos. A propósito, em algumas situações, o camisa 10 da Argentina e Antonela já foram vistos acompanhando os seus herdeiros em partidas de futebol. Atualmente, Thiago, Mateo e Ciro integram as categorias de base do time da Flórida e Messi detalhou algumas características individuais deles

“Estão o dia todo com a bola. Aqui é um lugar onde eu também posso aproveitar (para vê-los): eles vêm treinar todos os dias, competem, têm partidas. Ter a possibilidade de acompanhá-los nisso é espetacular. Os três são muito diferentes. Thiago é mais pensativo, organizador, meio-campista. Mateo é atacante, gosta de fazer gols, de estar perto do gol; é inteligente para jogar. E Ciro é mais explosivo, driblador; tem o um contra um. É mais de fazer suas próprias jogadas”, explicou o astro.

Expectativa para a Copa do Mundo

Aos 37 anos, Messi está prestes a disputar a sua última edição da Copa do Mundo, que ocorrerá em três sedes distintas. Inclusive, restam 14 meses para o início do Mundial de seleções no Canadá, Estados Unidos e México. Com isso, o craque citou como pretende calcular seus passos até o começo do torneio.

“A Copa do Mundo está longe, mas passa rapidíssimo. Este ano vai ser importante. Jogar com continuidade, me sentir bem. No ano passado, comecei a pré-temporada e tive algumas lesões. Este ano fiz uma boa pré-temporada, comecei bem e me sinto bem. Mas é uma temporada longa porque só termina em dezembro e ainda tem o Mundial de Clubes. Penso e vejo, mas não quero me impor metas”, detalhou o camisa 10 da Argentina.