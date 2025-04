Fluminense defende escrita de nove jogos sem perder no Maracanã pelo Brasileirão

Embalado desde a chegada de Renato Gaúcho, Tricolor mede forças com o Vitória às 18h30, no domingo, na busca pela liderança / Crédito: Jogada 10

Em bom momento desde a chegada de Renato Gaúcho, o Fluminense volta a campo neste domingo (20). O duelo será às 18h30 (de Brasília), contra o Vitória pela 5ª rodada do Brasileirão. Assim, o Tricolor defenderá uma escrita de nove partidas de invencibilidade no estádio pela competição nacional. Apesar de ter lutado até a última rodada contra o rebaixamento em 2024, a equipe ficou as últimas sete partidas no Rio sem perder. Dessa forma, somando os triunfos sobre Red Bull Bragantino e Santos, de 2025, o time tem uma boa sequência que espera manter diante do Leão da Barra.

O último revés no Maracanã pelo Brasileirão aconteceu no dia 21 de setembro. Na ocasião, o time perdeu por 1 a 0 para o Botafogo, que viria a conquistar o título meses depois. Desde então, o Fluminense soma seis vitórias e três empates no maior estádio do futebol carioca. Com 100% de aproveitamento, Portaluppi terá mais uma vez a oportunidade de ver a equipe atuar no Rio de Janeiro, diante de sua torcida, e ir em busca da liderança do Brasileirão. Isso porque a equipe carioca soma 9 pontos em quatro rodadas, apenas um atrás de Flamengo e Palmeiras.