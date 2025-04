Flamengo e Santos contribuem com a Globo durante rodada do Brasileirão

As transmissões do Campeonato Brasileiro de 2025 têm rendido excelentes números à TV Globo, sobretudo nas principais praças — ou seja, Rio de Janeiro e São Paulo. Na noite de quarta-feira (16), por exemplo, a emissora atingiu os maiores índices do ano com as partidas exibidas nessas duas regiões. A categórica goleada do Flamengo sobre o Juventude, por 6 a 0, assumiu o recorde do Ibope.

De acordo com a Kantar Ibope Media, a goleada rubro-negra registrou 30 pontos de audiência e 48% de participação no total de televisores ligados no Rio. Resultado este que superou o recorde anterior, alcançado no domingo (13), também com um jogo do Flamengo — na ocasião, contra o Grêmio — que havia atingido 25 pontos e 43% de share.