Ferreira vira peça-chave em ataque cheio de desfalques do São Paulo

O São Paulo não vive uma boa fase. Afinal, a equipe empatou cinco das suas últimas seis partidas e ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, o Tricolor ainda não perdeu desde a queda no Campeonato Paulista. Muito por conta das grandes atuações do atacante Ferreira.

Afinal, o jogador marcou quatro gols nos últimos três jogos e vem assumindo um papel de protagonista no São Paulo, em meio a muitas lesões no elenco. Ferreira marcou dois contra o Alianza Lima, na Libertadores e também contra o Cruzeiro e o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele ainda deu uma assistência para André Silva, contra o Glorioso.

Com quatro gols, o jogador já bateu metade dos que fez na última temporada. Afinal, no ano passado, o atacante balançou as redes oito vezes em 49 oportunidades. Agora, são quatro gols marcados em 15 partidas.

O bom momento de Ferreira aparece em um momento que o São Paulo sofre com baixas no sistema ofensivo. Afinal, o Tricolor não vem contando com Oscar e Lucas Moura, que estão no departamento médico. Contra o Botafogo, Calleri deixou o campo ainda no primeiro tempo com suspeitas de uma grave lesão no joelho direito.

Ferreira tem chance de se provar como peça-chave

Apesar do momento bom, Ferreira nunca conseguiu se firmar como titular do São Paulo desde que chegou do Grêmio. Agora, ele tenta mudar este pensamento na cabeça de Zubeldía para seguir na equipe principal quando as principais peças deixarem o DM.