Ex-Manchester United morre aos 36 anos após luta contra o câncer

Thompson recebeu diagnóstico de câncer pela terceira vez no ano passado. Desta vez, a doença — um tipo de câncer no sangue — já havia se espalhado para os pulmões. Ele superara o câncer duas vezes durante sua carreira, tornando-se, portanto, um símbolo de luta e superação. Joe Thompson deixa a esposa, Chantelle, e duas filhas, Thailula e Athena Rae.

Dessa vez, precisou passar por um tratamento com células-tronco, que representava risco de vida. Mesmo assim, Thompson lutou com coragem até sua aposentadoria em 2019, aos 29 anos.

“Ficamos devastados ao saber do falecimento da lenda de Dale, Joe Thompson. Nossos pensamentos estão com a família e os amigos de Joe neste momento incrivelmente triste. Um dos nossos”, publicou o clube.

Além disso, o Manchester United também prestou homenagem a seu ex-jogador.

“Um homem que personificou os valores do nosso clube. É com tristeza que informamos que Joe Thompson faleceu. Uma personalidade calorosa que tinha uma conexão profunda com nosso clube desde jovem. Nossos pensamentos estão com a família e os amigos de Joe neste momento difícil”, lamentou o United.