Desempenho de interino faz Santos ter tranquilidade por novo técnico

O Santos ainda não decidiu quem será o seu novo treinador, mas também adota cautela por um nome. Muito por conta do desempenho da equipe com César Sampaio. O interino vem fazendo um bom trabalho na visão da diretoria, que decidiu bancar o técnico até o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo (20), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.