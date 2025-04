Carille tem dúvidas e possível desfalque no Vasco para clássico com o Flamengo

Treinador não poderá contar com Maurício Lemos e tem dúvidas no meio de campo e sobre terceiro homem para o setor ofensivo cruz-maltino / Crédito: Jogada 10

Após a derrota por 2 a 1 para o Ceará, no Castelão, o Vasco volta suas atenções para seu primeiro clássico desta edição do Campeonato Brasileiro. Assim, no sábado (19), às 18h30 (de Brasília), a equipe mede forças com o Flamengo, entretanto o técnico Fábio Carille tem dúvidas e desfalques para montar a escalação. Afinal, o comandante terá problemas no sistema defensivo, visto que Mauricio Lemos se recupera de uma fratura na costela e dificilmente estará em campo diante do Rubro-Negro.