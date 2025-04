Adolescente rouba a cena, e Porto vence o Famalicão

O Porto venceu o Famalicão por 2 a 1, nesta sexta-feira (18), em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Português, no Estádio do Dragão. O homem do jogo, ou melhor, o adolescente, foi o ponta-direita Rodrigo Mora, que marcou os dois gols, um em cada tempo. O jovem de 17 anos, inclusive, foi eleito o craque da partida e deixou o gramado aplaudido.

Com os dois gols, Rodrigo Mora chegou a oito gols na competição e tem ainda outras três assistências em 19 partidas na competição. O atacante Pedro Bondo, três anos mais velho, descontou para o Famalicão aos 36 minutos do segundo tempo.