‘País’ esquecido do mapa ganha fama por time ‘capaz de vencer o Real Madrid’

Atuar em casa para o clube merengue é um fator diferencial. Os triunfos no Bernabéu são quase sempre certos. No entanto, o Real Madrid já sofreu uma derrota inesperada para uma equipe de um país que não existe. Aliás, é motivo de orgulho para os vencedores.

Um dos poucos que conseguiu isso foi o Sheriff Tiraspol. Um elenco humilde de um país inexistente (Transnístria) que acabou conquistando o carinho de milhões de fãs ao redor do mundo, principalmente após o triunfo por 2 a 1 contra o clube merengue na Liga dos Campeões em 2021.

A partida aconteceu no dia 28 de setembro daquele ano – um dia que certamente estará na história do do time que joga na liga moldava. Com gols de Jasurbek Yakhshiboev e Sébastien Thill aos 89 minutos, os visitantes conquistaram muito mais do que apenas três pontos. Eles, portanto, conseguiram um feito que os fãs ainda lembram.