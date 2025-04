Zé Ivaldo celebra gol e valoriza primeira vitória do Santos no Brasileirão

O Santos venceu pela primeira vez no Brasileirão de 2025. O Peixe bateu o Atlético-MG por 2 a 0 , nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro, pela 4ª rodada, com gols de Zé Ivaldo e Barreal. Curiosamente, a dupla estava no Cruzeiro, maior rival do Galo, e decidiu a partida. O zagueiro, que foi ovacionado pelos santistas, valorizou o resultado e a dedicação dos companheiros.

Foi a primeira vitória do Santos após retornar a Série A. O Peixe estreou com derrota diante do Vasco, empatou com o Bahia e voltou a perder para o Fluminense. Contudo, encerrou a seca com o triunfo sobre o Atlético-MG. O Alvinegro se impôs desde o início do jogo e venceu com méritos para a festa da alegria. No entanto, a lesão de Neymar tirou um pouco do brilho.

Com a vitória, o Santos chegou a quatro pontos conquistados e ocupa o 12º lugar. O Peixe volta a campo no próximo domingo (20), às 16h (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis, pela 5ª rodada do Brasileirão.

