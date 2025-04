Vasco x Flamengo é o oitavo clássico mais ríspido do Brasil; veja ranking

Será que o Clássico dos Milhões, considerado por muitos como a maior rivalidade do futebol brasileiro, ainda mexe com os jogadores em campo da mesma forma que antes? Considerando o histórico de faltas e cartões dos principais clássicos do país nos últimos dez anos, Flamengo x Vasco é o oitavo mais ríspido, segundo levantamento do Bolavip Brasil. Mas e a rivalidade, esquentou ou esfriou? Tire suas próprias conclusões. Os times se enfrentarão novamente neste sábado (19), pela quinta rodada do Brasileirão, no Maracanã.

O levantamento considerou, afinal, os principais clássicos regionais do país com presença na Série A deste ano, com o recorte de 2015 até os dias atuais. São eles: o Gre-Nal (RS), os clássicos envolvendo os quatro grandes de São Paulo, do Rio de Janeiro, o Atlético x Cruzeiro, o Ba-Vi (BA), e o clássico entre Fortaleza e Ceará. São, assim, 16 ao todo.