Vasco busca acelerar venda do potencial construtivo para viabilizar reforma de São Januário

O Conselho Deliberativo do Vasco aprovou a criação de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE). Assim, o clube carioca busca acelerar as vendas do potencial construtivo para viabilizar a reforma de São Januário e tem feito reuniões constantes com a Prefeitura para garantir o Termo de Potencial Construtivo Transferível.

Criação da SPE e dúvida sobre capacidade

Essa Sociedade de Propósito Específico (SPE) é uma empresa, controlada pelo clube, que será responsável por aplicar esses recursos na obra enquanto mantém os devidos contatos com a Prefeitura do Rio. O presidente Pedrinho estimou o prazo inicial para que as obras começassem em janeiro deste ano, porém ainda não conseguiu sair do papel.

Existe uma obrigação por lei para que 6% do valor arrecadado com o potencial construtivo sejam utilizados nas obras do entorno da Colina Histórica. O debate será sobre um caminho direto entre o estádio e a estação mais próxima do BRT, o alargamento de algumas vias e reordenamento urbano da região.

Por fim, uma das indefinições é sobre a capacidade do estádio após as obras. Atualmente, a dúvida é entre 43 a 57 mil torcedores, algo que ainda não teve o martelo batido por causa do orçamento.