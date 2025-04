United busca virada histórica sobre o Lyon na prorrogação e avança à semifinal da Liga Europa

Em um jogo espetacular no Old Trafford, o Manchester United buscou uma virada histórica na prorrogação e está classificado para a semifinal da Liga Europa com a vitória por 5 a 4. O United chegou a abrir uma vantagem de 2 a 0 com gols de Ugarte e Dalot na primeira etapa, mas os franceses buscaram o empate no segundo tempo com Tolisso e Tagliafico. O volante, que fez o primeiro da equipe francesa, acabou sendo expulso pelo segundo cartão amarelo nos minutos finais da partida e o Lyon jogou a prorrogação com um jogador a menos.

Mesmo assim, o Lyon foi valente e, no tempo extra, abriu vantagem com gols de Cherki e Lacazette, de pênalti. No entanto, Bruno Fernandes, também de pênalti, fez o terceiro do United e recolocou o time no jogo. Assim, os donos da casa buscaram a virada com gols de Mainoo e Maguire.