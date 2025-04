TV indica jogo de despedida de Carlo Ancelotti à frente do Real Madrid ainda neste mês

Mídia estrangeira tem trabalhado em 'contagem regressiva' e trata a quebra de contrato do clube com o técnico como iminente

A mídia internacional puxou contagem regressiva para o fim do — glorioso — ciclo de Carlo Ancelotti pelo Real Madrid . De acordo com informações mais recentes, o italiano deve deixar a Espanha logo após El Clásico da final da Copa do Rei. Os merengues encaram o Barcelona no dia 26 de abril, em Sevilha, pelo título da competição.

Ancelotti, ainda de acordo com a TV ‘Sky Sports’, permanece à frente da equipe para conduzi-la até a decisão da Copa do Rei. Porém, o desgaste é notório. O italiano chegou a deixar brechas sobre uma possível demissão durante sua coletiva pós-jogo. “Talvez o clube decida me substituir. Pode ser que isso aconteça este ano ou no próximo, quando meu contrato terminar. Mas quando eu sair, serei grato a este clube”, declarou.

Seleção Brasileira monitora situação

Se o Real Madrid avalia alternativas para o comando técnico, a CBF observa com atenção cada novo movimento do técnico – o plano A da CBF. A entidade brasileira tem grande expectativa de que Ancelotti aceite a proposta para assumir a Seleção Brasileira caso a saída se confirme. Fontes revelam, ainda, que a movimentação conta com a colaboração de Diego Fernandes, empresário ligado ao estafe do técnico e à própria Confederação.

A urgência por uma definição se deve à necessidade de planejar os próximos compromissos. A Seleção retorna aos gramados em junho, quando enfrentará Paraguai e Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Desde a saída de Dorival Júnior, demitido após a derrota por 4 a 1 para a Argentina, o comando técnico segue indefinido.

Possíveis substitutos de Ancelotti

Entende-se que a possível saída ocorrerá em comum acordo, visto que as partes têm contrato vigente até junho de 2026. Mas o fim do ciclo parece mesmo inevitável e, não à toa, a cúpula merengue já tem analisado possíveis substitutos para o italiano. Nesta lista, o nome de Xabi Alonso, atualmente no Bayer Leverkusen, ainda desponta como franco favorito.