Técnico do Botafogo reclama de cera do São Paulo: ‘Goleiro cai 50 vezes’

Técnico do Botafogo, Renato Paiva se dirigiu à arbitragem após o empate com o São Paulo por 2 a 2 , nesta quarta-feira (17), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 4 desta edição do Campeonato Brasileiro. Em seguida, na entrevista coletiva, o Jogada10 questionou o treinador português sobre o teor daquela conversa. O comandante revelou que suas queixas foram centradas na cera realizada pelos jogadores do Tricolor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apesar da indireta para o goleiro Rafael, do São Paulo, Paiva, em outra resposta, o elogiou e o considerou o destaque do encontro entre cariocas e paulistas.

O técnico, no entanto, não abordou o pênalti do zagueiro Franco, do São Paulo, sobre o lateral-esquerdo Cuiabano, do Glorioso, no fim do primeiro tempo, anulado pelo VAR. Para Paiva, os acréscimos da etapa final chamaram mais atenção. Os sete minutos, segundo ele, não estão de acordo com as paralisações do clássico de quarta.

“Entende-se a picardia, estas coisas. Mas não se pode acabar com o jogo a 30 minutos do fim. Só há, então, uma entidade que pode não permitir que isso aconteça: o árbitro, que, no fim, tem de contabilizar o tempo. Já deram 10, 12 minutos. Para mim, tinha que dar 10 minutos. Foi o que eu lhe disse, com todo respeito. Não critico as decisões no momento. Critico uma coisa que é quantificável, o tempo que se perde entre lesões e substituições. Sete minutos foram muito escassos”, argumentou o técnico do Botafogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.