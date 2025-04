São Paulo vai à Europa em busca de um substituto para Calleri

Ideia do Tricolor é encontrar um jogador livre no mercado, assim como foi a chegada do lateral Cédric Soares

A expectativa do São Paulo é achar jogadores que estejam livres no mercado, sem necessidade de aporte financeiro, como aconteceu com o lateral-direito Cédric Soares. Outro fator crucial também será o salário, que deve ser compatível com a folha do elenco.

Apesar de a próxima janela de transferências ser só em junho, um jogador sem vínculo com outro clube pode ser registrado sem problemas no futebol brasileiro.

