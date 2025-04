Samuel Xavier vibra com bom momento do Fluminense no ano: ‘Time de guerreiros’

Tricolor conquista quinta vitória consecutiva, a quarta sob o comando de Renato Gaúcho, e entra no G4 do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Em grande momento desde a chegada de Renato Gaúcho, o Fluminense entrou no G4 do Campeonato Brasileiro. Assim, após o triunfo por 2 a 0 sobre o Corinthians na Neo Química Arena, a equipe encostou de vez no pelotão de frente e tem apenas um ponto atrás do líder, que atualmente é o Flamengo. Ainda no campo, Samuel Xavier exaltou a entrega do elenco na primeira vitória longe do Rio na competição. “Mais uma vitória, rapaziada. Graças a Deus. Que jogo, hein? Muito bom, muito bom vencer fora de casa. Acho que a equipe é isso aí, é muita entrega, um time de guerreiros mesmo, todo mundo unido. A gente fala que a família tem que estar unida sempre, nos momentos ruins e nos momentos bons, e a gente soube sofrer bastante, passamos por momentos difíceis, mas agora estamos trilhando novos caminhos de alegria e vamos todo mundo juntos, nós e essa torcida maravilhosa”, disse o capitão do Flu na partida.

Com o resultado, o Tricolor soma cinco vitórias consecutivas, sendo quatro sob o comando do técnico Renato Gaúcho, que segue com 100% de aproveitamento em sua sétima passagem pelo clube. Afinal, um desses triunfos foi com o auxiliar permanente, Marcão, à beira do campo, diante do Once Caldas, na Colômbia. Dentro das quatro linhas, a equipe teve maturidade para segurar o Corinthians e sacramentar a vitória sem dar tempo de reação. No segundo tempo, Renê acertou um belo chute de fora da área e abriu o placar, enquanto Arias carimbou os três pontos, de pênalti.

