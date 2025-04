Roger vê detalhe como decisivo em derrota do Inter

O técnico Roger Machado apontou o “detalhe” como decisivo na derrota do Inter para o Palmeiras por 1 a 0, nesta quarta-feira (16), pela quarta rodada do Brasileirão, em pleno Beira-Rio. O duelo, inclusive, marcou o primeiro revés do Internacional no ano, já marcado pelo título invicto do Gauchão.

“Penso que foi um jogo equilibrado e que o detalhe decidiu (o jogo) contra a gente. As oportunidades que criamos, sobretudo no segundo tempo, tivemos chance clara com Enner, e o Palmeiras explorando o que tinha dentro do modelo de jogo”, comentou Roger Machado.