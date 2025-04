Recuperação de Dinenno no Cruzeiro surpreende e será relacionado contra o Bahia

Argentino será relacionado para o jogo do time mineiro nesta quinta-feira (17), pela quarta rodada do Brasileirão

O atacante Juan Dinenno voltou à lista de relacionados do Cruzeiro e, ao menos, ficará no banco de reservas nesta quinta-feira (17) em duelo contra o Bahia. Após uma cirurgia e oito meses de recuperação, o argentino surpreendeu positivamente o staff do clube, mantendo presença constante no dia a dia do CT Celeste.

Contratado ainda na gestão de Ronaldo Fenômeno na SAF do Cruzeiro, Dinenno era o artilheiro da equipe antes de sofrer uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, em agosto do ano passado. Ele marcou oito gols em 22 partidas. Durante o período de recuperação, demonstrou força e dedicação, o que chamou a atenção de seus companheiros. Sem pular etapas, conseguiu retornar, ao menos, à lista de relacionados sob o comando de Leonardo Jardim.