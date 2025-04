Primeira Bola de Ouro da história vai a leilão para ajudar projeto social

Troféu será leiloado junto com bonés e chuteiras usados por Stanley Matthews

Stanley Matthews foi o primeiro vencedor da Bola de Ouro. Em 1956, o “mago do drible”, como era conhecido pelos ingleses, venceu o prêmio quando atuava pelo Blackpool. No mesmo ano, enfrentou a Seleção Brasileira pela primeira vez, em amistoso realizado em Wembley. Na época, tinha 41 anos e foi marcado por Nilton Santos, 11 anos mais jovem. Contudo, venceu por 4 a 2.

A primeira Bola de Ouro da história vai ser leiloada na Inglaterra. O prêmio conquistado pelo inglês Stanley Matthews, em 1956, vai a leilão com o objetivo de apoiar a Fundação Matthews, projeto que ajuda a integrar jovens em vulnerabilidade social ao esporte. Além disso, o troféu vai acompanhado de itens históricos do ex-jogador, como bonés e chuteiras.

O troféu de Stanley Matthews está em exposição no Museu do Futebol, em Manchester, há cerca de dez anos. A peça será leiloada pelo neto. O ex-ponta direita foi o primeiro jogador de futebol profissional a ser nomeado Cavaleiro do Império Britânico e o mais velho, até hoje, a ganhar a Bola de Ouro. Ele se aposentou aos 50 anos.

