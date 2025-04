Palmeiras engata melhor sequência na temporada e volta a empolgar

Verdão alcança a quinta vitória seguida no ano ao bater o Internacional, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro

O Palmeiras renasce. De novo. Após um momento de turbulência com o vice-campeonato Paulista para o rival Corinthians, o time volta a crescer na temporada e mostrou que vai brigar novamente por todas as frentes no ano. A vitória em cima do Internacional por 1 a 0 nesta quarta (16), no Beira-Rio, pelo Brasileirão, reforçou essa ideia. Afinal, o time de Abel Ferreira engatou seu quinto triunfo seguido, a melhor sequência da equipe na temporada.

Afinal, a última vez que o Verdão conseguiu cinco triunfos em sequência foi entre agosto e setembro de 2024. Na ocasião, passou por Cuiabá, Athletico-PR, Criciúma, Vasco e Atlético-MG, todos pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, as oscilações na reta final do ano custaram o título brasileiro.

Já na atual sequência, o Palmeiras venceu Sporting Cristal e Cerro Porteño pela Libertadores, além de Sport, Corinthians e Internacional no Brasileiro. O bom momento faz com que o Verdão esteja 100% no torneio continental e divida a liderança do nacional com o Flamengo.

“Eu sei o que eu faço, e o segredo para estar no Brasil e no Palmeiras há cinco anos seguidos é muito simples: trabalho, consistência nos processos e acreditar no que se faz. Há muitas atualizações que são feitas e não conseguem ver, e ainda bem que não veem. O resto tem a ver com a mentalidade competitiva, o espírito que criamos”, disse Abel Ferreira, após a partida no Beira-Rio.

Palmeiras pode aumentar a sequência

Assim, o Verdão terá a chance de aumentar sua sequência no próximo domingo (20). Afinal, o Palmeiras encara o Fortaleza, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, podendo chegar a sexta vitória seguida no ano.