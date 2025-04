Nonato explica mudança de postura no Fluminense: ‘A gente se impôs’

Meia fala sobre vitória em cima do Corinthians, na Neo Química Arena, a quinta consecutiva do Fluzão na temporada

A quinta vitória seguida do Fluminense na temporada alavancou a moral dos jogadores, que comentaram o triunfo por 2 a 0 sobre o Corinthians, na última quarta (16). Ainda na Neo Química Arena, os meias Nonato e Lima falaram sobre a mudança de postura no elenco desde a chegada de Renato Gaúcho, que contempla, assim, quatro vitórias em quatro jogos no comando.

“Ele é um cara que sempre encoraja a gente a jogar. Mesmo jogando na casa do adversário, ele cobra muito que a gente se imponha, mas acho que a gente conseguiu se impor, criar chances, finalizar bem as jogadas. Tanto na fase defensiva, quanto na parte ofensiva, foi bem equilibrado”, avaliou Nonato.