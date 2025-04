Kings League: Amazon Prime fecha acordo de ativações com time de Neymar

O Prime Video fechou um acordo com a Madhouse TV, projeto criado a partir da união entre FURIA e o podcast Podpah, para os jogos da Kings League Brazil. A parceria contempla uma série de ativações da plataforma de streaming durante as transmissões da liga — que tem Neymar como um dos presidentes. A estreia da colaboração não poderia acontecer em um jogo diferente: FURIA e G3X se enfrentam num confronto direto entre os líderes. Trata-se da atração principal da rodada e, também, do pontapé da interação entre Madhouse TV e Prime Video. Vale frisar que o envolvimento da marca não se limitará à exibição visual, mas também contará com ações envolvendo influenciadores e jogadores da equipe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre os nomes confirmados nas ativações estão figuras conhecidas do entretenimento online como Igão, Mítico, Cris Guedes e Sofia Espanha. Jogadores conhecidos como “Wild Cards” — Jeffinho, Leleti e Lipão — também participarão das ações planejadas, ampliando o alcance da campanha e fortalecendo a conexão com o público. Objetivos da parceria Pedro Lopes, diretor de marketing da FURIA, destacou a importância estratégica da aliança. “A Madhouse TV já nasce grande a partir de duas potências digitais no Brasil, que são a FURIA e o Podpah. Então, ter Prime Video entre os parceiros reforça a credibilidade da iniciativa. Também nos permite falar sobre produtos que interessam também à nossa audiência”, afirmou. Ele ainda ressaltou que o Prime Video “transmite o Brasileirão, a NBA e muitos outros grandes eventos esportivos”, o que, segundo ele, aproxima ainda mais os objetivos da parceria ao perfil da base de torcedores. Participação de Neymar A FURIA constantemente conta com a presença do camisa 10 do Santos, Neymar — que divide presidência do time com Gris Guedes. Costumeiramente, o astro participa das transmissões diretamente da cabine na Oreo Arena. Dados voltados à liga indicam que a presença do atacante elevou significativamente os números, além do maior apelo pela competição.