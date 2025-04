Interino vê Santos mais confiante e se emociona após vitória

César Sampaio elogia o desempenho do Peixe no duelo contra o Atlético-MG e lamenta a nova lesão de Neymar / Crédito: Jogada 10

A torcida do Santos, enfim, conseguiu comemorar uma vitória no Campeonato Brasileiro. O Peixe venceu o Atlético-MG por 2 a 0 na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (16) e deixou o estádio aplaudido pelo torcedor. Contudo, ninguém se emocionou mais do que o técnico interino César Sampaio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O treinador se emocionou durante a coletiva e agradeceu aos torcedores pelo apoio durante a vitória em cima do Atlético-MG. “É uma vitória construída por todos, isso fortalece muito o grupo. Em todas as equipes que joguei eu fui capitão. Eu sei o quanto essa mobilização ganha jogo. Lógico que não só isso. Hoje foi um pouco de tudo isso. Estratégia legal, abraçaram a causa, torcedor foi importante. Se um falhar, é chance que damos à derrota. Precisamos do máximo de cada um, o campeonato é muito igual”, disse César Sampaio. Contudo, mais do que a emoção, César Sampaio também viu a vitória como algo muito importante para recuperar a confiança do elenco. Além disso, o interino disse que o time estava bem estruturado em campo e almeja uma sequência agora. “Era importante recuperar a confiança dos atletas. Na minha opinião, nessa pressão individual, independente do setor, você corre risco. Tem que fazer compensações. Na pressão por zona, você tem paraquedas se der errado. Vai do estilo e da característica de cada treinador. Foi também para deixar o Ney com função de criação e finalização. Depender menos dele na fase defensiva. Depois, temos que aceitar o que o jogo pede. Aí fizemos um jogo de transição”, afirmou o interino.