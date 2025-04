Inter tenta afastar ‘favoritismo ilusório’ após rival demitir Quinteros

Colorado conta com retrospecto favorável, já que está invicto há sete Gre-Nais. Nesta temporada soma uma vitória e dois empates / Crédito: Jogada 10

A prioridade do Inter é evitar criar um cenário de superioridade, que possa prejudicar o seu desempenho no Gre-Nal do próximo sábado (19), na Arena. Esta será a quarta vez no ano que os arquirrivais se enfrentam, dessa vez pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Até o momento na temporada, o Colorado soma uma vitória e dois empates. Inclusive, mesmo nas duas situações em que não obteve os resultados positivos, dominou o Grêmio. De maneira mais ampla, o retrospecto é ainda mais favorável, já que o Internacional está invicto nos últimos sete clássicos. Um outro fator que, a princípio, favoreceria o Colorado envolve a demissão de Quinteros do comando do Grêmio. Tal situação ocorreu depois da derrota de goleada por 4 a 1 para o Mirassol, também pelo Brasileirão.

Apesar de um contexto que na teoria seria benéfico, o técnico do Inter, Roger Machado, desmentiu que a mudança no arquirrival seja uma garantia para um triunfo. Na verdade, a análise do treinador é de que haverá uma modificação na estratégia do Tricolor gaúcho. "Mexe muito. Porque a gente não sabe como o adversário pode vir. As ideias que vinham sendo aplicadas não devem permanecer", pontuou o comandante do Colorado. O discurso do meio-campista Bruno Henrique, do Inter, teve um roteiro semelhante ao comparar os momentos distintos entre os arquirrivais. No caso, o Internacional em boa fase e o Grêmio em crise. "É uma grande armadilha. O clássico é um jogo diferente. Temos que pensar no nosso lado. Programar o nosso jogo. Temos de fazer o nosso papel. O Gre-Nal sempre será um jogo muito disputado", volante do Colorado.