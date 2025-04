Funcionária do Corinthians relata irregularidades e assédio moral em caso de cambismo

Coordenadora do programa Fiel Torcedor, Gabriela Rosa relatou que não teve respaldo para uma investigação dentro do clube

Em depoimento à Polícia Civil, a coordenadora do programa Fiel Torcedor, Gabriela Rosa, relatou irregularidades no sistema de vendas de ingressos do Corinthians. A funcionária também relatou ser vítima de assédio moral por não concordar com regras internas do clube. Nesta semana, o delegado Marcel Madruga decidiu pelo arquivamento do caso.

Gabriela foi uma das testemunhas ouvidas no inquérito que apurou o caso. No relatório formulado por Madruga, a funcionária relata que, há aproximadamente um ano, começou a perceber e receber recomendações para realizar trabalhos contrários às regras e normas estabelecidas, sendo hostilizada e destratada por não concordar com tais ordens.