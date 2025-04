Filipe Luís destaca eficácia do Flamengo, mas ressalta: ‘Não me iludo com resultado’

O Flamengo atropelou o Juventude por 6 a 0, em confronto pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, além de comentar a situação de Bruno Henrique, Filipe Luís destacou a eficácia do time no Maracanã, nesta quarta-feira,

“Estou muito feliz, pela vitória e eficácia que vocês cobram tanto em todas as coletivas. Sempre falo que tem dias que a bola vai entrar como ninguém espera e outros que não vai entrar. Isso é futebol. Os jogadores tem esse poder ofensivo. Mas não me iludo com resultado. Sempre que analiso tento colocar o resultado de lado, independente da vitória ou da derrota. Hoje, os gols que fizemos cedo nos deram essa confiança. São muitas coisas que sei que fizemos bem e muitas que não fizemos bem. O resultado elástico é maravilhoso para o torcedor e para a confiança do jogador, mas o treinador tem muitas coisas a corrigir dessa partida. Principalmente no primeiro tempo. Fizemos coisas que temos que melhorar”, destacou.