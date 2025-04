Felipe Melo revela que Buffon apostava em jogos do Campeonato Brasileiro

Caso Bruno Henrique

A Polícia Federal indiciou na última terça-feira (15) o atacante Bruno Henrique, por forçar um cartão amarelo em jogo contra o Santos, no Brasileirão de 2023, e beneficiar apostadores. O caso ocorreu no jogo contra o Santos, pela 31ª rodada do Brasileirão de 2023. Na época, portanto, três casas de apostas alegaram movimentações suspeitas relacionadas ao cartão amarelo recebido por Bruno Henrique.

Assim, além do jogador do Flamengo, também foram indiciados o irmão Wander Nunes Pinto Júnior, Ludymilla Araújo Lima, esposa de Wander, e a prima Poliana Ester Nunes Cardoso.