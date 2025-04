Custo com demissão de Quinteros pode chegar a R$ 10 milhões

Contrato do ex-treinador era válido até dezembro deste ano. Contrato prevê pagamento do restante da remuneração

Trata-se de uma estimativa e não há a inclusão de quitação de tributos e outros eventuais custos. De maneira mais ampla, anualmente a despesa do Grêmio com toda a comissão técnica de Quinteros é de quase R$ 14 milhões. Tal cálculo leva em consideração a remuneração dos auxiliares e 13º salários. O gasto era um pouco superior aos R$ 1 milhão por mês.

Fim da linha. O Grêmio decidiu pela demissão do técnico Gustavo Quinteros após a derrota por 4 a 1 para o Mirassol , na quarta-feira (16). Assim, ao optar por este movimento, o clube terá um gasto de aproximadamente R$ 10 milhões. Até porque o vínculo era válido até dezembro deste ano. Com isso, o acerto prevê o pagamento de oito remunerações restantes e o 13º salário.

Trabalho de Quinteros dividiu opiniões internamente

Os resultados positivos em um pouco mais de cem dias de trabalho foram o principal motivo para a permanência de Quinteros no cargo. Contudo, as performances eram os argumentos para as críticas, já que não convenciam. Por sinal, havia uma divisão de opiniões internamente no clube sobre a continuidade do treinador. Uma parte avaliava que o comandante já havia demonstrado que não teria a capacidade de fazer o time evoluir.

Por outro lado, havia uma corrente que defendia a continuidade de Quinteros no cargo. Alguns diretores alegavam que houve uma reformulação intensa no elenco, com a chegada de 11 contratações. Tal contexto atrapalha o entrosamento. Até porque alguns deles são estrangeiros e precisam se adaptar ao novo país. Além disso, a última passagem de Renato Gaúcho durou cinco anos. Para muitos, três meses é muito pouco tempo para cobrar um novo trabalho. As classificações na Copa do Brasil e vitórias na Sul-Americana também favoreceram o técnico argentino. No entanto, a derrota de goleada para o Mirassol foi o ponto final da parceria.

Passagem frustrante pelo Grêmio

Em sua passagem, Quinteros comandou o time em 20 partidas, com nove vitórias, cinco empates e seis derrotas, com um aproveitamento de 53%. Foram 34 gols marcados e 23 sofridos. Além do desempenho aquém das expectativas, a fragilidade defensiva que se estende desde a era Renato Gaúcho foi outro motivo de reclamações.