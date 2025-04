Corinthians terá reunião para debater permanência de Ramón Díaz

Início ruim no Brasileiro e na Sul-Americana, somado a insatisfação nos bastidores, deixam treinador argentino na corda bamba no Timão

O trabalho de Ramón Díaz no Corinthians pode estar próximo do fim. Afinal, o Timão terá uma reunião nesta quinta-feira (17/4) para debater sobre o trabalho do treinador argentino e definir sobre sua permanência no clube. A derrota para o Fluminense por 2 a 0 , nesta quarta (16/4), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, incomodou a diretoria alvinegra, que não descarta uma troca no comando técnico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apesar da conquista do título do Campeonato Paulista no dia 27 de março, diante do rival Palmeiras, o atual cenário não é nada bom para Ramón Díaz. Internamente, existe um grande incômodo com o trabalho do treinador. Algumas alas do clube vê o Corinthians sem evolução e acredita que uma mudança é a única solução para salvar o restante da temporada.

O desempenho recente também joga contra o treinador argentino. Afinal, apesar do título estadual, o Corinthians venceu apenas um dos últimos seis jogos. Além disso, soma-se o início ruim no Brasileirão e também na Sul-Americana, onde a equipe ainda não triunfou e se complicou por uma vaga no mata-mata.

Também entra nesta conta a eliminação precoce na Copa Libertadores. A diretoria esperava que o Timão chegasse longe na competição continental, mas não chegou nem na fase de grupos. Em meio ao cenário conturbado, o Corinthians avalia uma mudança de rota e a rescisão do contrato com o treinador.

Ramón Díaz tem contrato com o Corinthians até o final de 2025, mas sua rota pode ser alterado ainda no primeiro semestre do ano. Assim, caberá à diretoria se dará uma nova oportunidade ao argentino ou apostar em uma cara nova.