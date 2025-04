Corinthians alinha demissão de Ramón Díaz e faz contato por Dorival Júnior

Timão vê saída do argentino como 'questão de tempo' e alinha acordo com ex-treinador da Seleção Brasileira para o seu lugar

A pressão em cima de Ramón Díaz vem ficando cada vez mais insustentável. Tanto que a diretoria do Corinthians já prepara a demissão do treinador argentino e já tem um favorito para assumir o Timão: Dorival Júnior. O ex-técnico da Seleção Brasileira já teria um acordo verbal com o clube paulista para assumir a equipe. A informação foi dada primeiramente pelo ‘Uol’.